Le développement de Qt WebKit reprend La dernière version de WebKit est déjà intégrée avec le support de Linux, Windows et macOS 0PARTAGES 4 0 Suite à une campagne de crowdfunding couronnée de succès, le développement de Qt WebKit a repris activement.



Le support de cette bibliothèque historique, remplacée par Qt en 2016 au profit du WebEngine, sera assuré pour Linux, Windows et macOS.



QtWebKit 5.212.0 Alpha 3 a été publiée (



Les problèmes de compilation de Qt WebKit avec les mises à jour récentes de MSVC 2017 ont finalement été résolus, ainsi que les problèmes de compilation sur macOS 10.14.



Une nouvelle branche a été créée (qtwebkit-dev) et fusionnée avec le tronc WebKit. Cela signifie que la branche Qt WebKit est enfin à jour et donc exempte de toutes les vulnérabilités connues de WebKit (le moteur web utilisé par Safari).



Konstantin Tokarev précise toutefois qu'il y a un inconvénient : la plupart du code n'est pas encore compilé et il est déjà connu que certains éléments de code nécessiteront d'importantes modifications pour fonctionner. Ce travail a commencé en juillet et avance assez vite.



Les développeurs du portage Qt de Webkit ont également bénéficié de l'intervention d'Ashish Kulkarni (auteur du logiciel wkhtmltopdf), qui les a aidés à créer une organisation GitHub, un serveur CI dédié et un miroir git-svn automatique des branches WebKit, permettant de simplifier la maintenance des branches stables à l'avenir.



Des tests et une infrastructure d'assurance qualité sont en cours de réalisation : Michał Dutkiewicz travaille actuellement sur la mise en place de tests pour l'API widgets.



Certains travaux ont été effectués pour améliorer la gestion des dépendances tierces sur Windows. Konstantin Tokarev précise que tous les packages seront construits automatiquement et très peu de travail manuel sera nécessaire pour les mises à jour logicielles. Cela signifie que les utilisateurs de Qt WebKit disposeront toujours des versions les plus récentes et les plus performantes de ICU, libxml2 et libxslt, livrées avec les versions Windows de Qt WebKit.



Vous pouvez soutenir le projet ici :



---

Sources :

https://www.patreon.com/posts/hello-world-28061255

https://github.com/qtwebkit/qtwebkit/issues/812

https://forum.qt.io/topic/102816/webkit-status-2019



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Quelles sont les nouveautés attendues ? Suite à une campagne de crowdfunding couronnée de succès, le développement de Qt WebKit a repris activement.Le support de cette bibliothèque historique, remplacée par Qt en 2016 au profit du WebEngine, sera assuré pour Linux, Windows et macOS.QtWebKit 5.212.0 Alpha 3 a été publiée ( et des binaires pour Qt 5.13 sont déjà disponibles pour les trois plateformes ), incluant les progrès réalisés sur la branche qtwebkit-5.212 avant l'interruption de 2018, tous les correctifs épars faits par le développeur principal, Konstantin Tokarev, en 2018, ainsi que de nouveaux développements réalisés par ce dernier et Michał Dutkiewicz.Les problèmes de compilation de Qt WebKit avec les mises à jour récentes de MSVC 2017 ont finalement été résolus, ainsi que les problèmes de compilation sur macOS 10.14.Une nouvelle branche a été créée (qtwebkit-dev) et fusionnée avec le tronc WebKit. Cela signifie que la branche Qt WebKit est enfin à jour et donc exempte de toutes les vulnérabilités connues de WebKit (le moteur web utilisé par Safari).Konstantin Tokarev précise toutefois qu'il y a un inconvénient : la plupart du code n'est pas encore compilé et il est déjà connu que certains éléments de code nécessiteront d'importantes modifications pour fonctionner. Ce travail a commencé en juillet et avance assez vite.Les développeurs du portage Qt de Webkit ont également bénéficié de l'intervention d'Ashish Kulkarni (auteur du logiciel wkhtmltopdf), qui les a aidés à créer une organisation GitHub, un serveur CI dédié et un miroir git-svn automatique des branches WebKit, permettant de simplifier la maintenance des branches stables à l'avenir.Des tests et une infrastructure d'assurance qualité sont en cours de réalisation : Michał Dutkiewicz travaille actuellement sur la mise en place de tests pour l'API widgets.Certains travaux ont été effectués pour améliorer la gestion des dépendances tierces sur Windows. Konstantin Tokarev précise que tous les packages seront construits automatiquement et très peu de travail manuel sera nécessaire pour les mises à jour logicielles. Cela signifie que les utilisateurs de Qt WebKit disposeront toujours des versions les plus récentes et les plus performantes de ICU, libxml2 et libxslt, livrées avec les versions Windows de Qt WebKit.Vous pouvez soutenir le projet ici : https://www.patreon.com/annulen ---Sources :Qu'en pensez-vous ?Quelles sont les nouveautés attendues ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 11 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com



Est-ce qu'une version Windows MinGW sera prévue ? Je ne vois rien dans les binaires. Peut-être faut-il partir des sources et faire soi-même la compile. Mais est-ce facilement réalisable ?



Ciao.



J 0 0 Est-ce qu'une version Windows MinGW sera prévue ? Je ne vois rien dans les binaires. Peut-être faut-il partir des sources et faire soi-même la compile. Mais est-ce facilement réalisable ?Ciao. Responsable Qt & Livres https://www.developpez.com 0 0 Aux dernières nouvelles, WebKit2 ne pouvait pas être compilé avec MinGW, sauf à chipoter dans tous les sens… Ou alors ça a récemment changé ?

Ingénieur Système Linux Aix H/F ↳ GFI Informatique - France - Marseille Consultant MS-POWERBI (H/F) ↳ Infogene - Ile de France - Neuilly-sur-Seine (92200) Architecte DevOps AWS ↳ Syd - Pays de la Loire - Nantes (44300) Voir plus d'offres