Sortie de Qt Visual Studio Tools 2.4 RC La fenêtre de configuration Qt est remplacée par une page de paramètres 0PARTAGES 4 0 La nouvelle génération de l’intégration à Visual Studio de Qt arrive en préversion 2.4 RC. Cette version change notamment son mode d’intégration des paramètres : jusqu’à présent, l’extension gérait tout de son côté ; désormais, les paramètres sont insérés directement dans le fichier de projet. De la sorte, bon nombre de limitations de l’outil sont levées, puisque l’extension peut profiter de tous les avantages des projets Visual Studio et de MSBuild.



Mes paramètres peuvent varier selon les configurations de compilation : jusqu’à présent, les paramètres étaient définis une fois pour toutes au niveau d’un projet ; désormais, on peut avoir plusieurs configurations qui utilisent des versions de Qt différentes, des jeux de modules différents, etc. Aussi, toujours au niveau des configurations de compilation, les paramètres peuvent enfin être partagés au sein d’une équipe, grâce aux fichiers de propriétés partagés. De plus, on peut écraser les valeurs des propriétés concernant les fichiers générés, par exemple par le moc.



En pratique, cela signifie que la boîte de dialogue des paramètres de Qt disparaît au profit d’une page de propriétés. L’extension devient moins visible, change moins de choses dans l’interface de Visual Studio.





Télécharger Qt Visual Studio 2.4 RC.



