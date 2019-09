Sortie de Qt Creator 4.10 L'extension LSP pour l'intégration d'autres langages de programmation est chargée par défaut 0PARTAGES 3 0 Qt Creator poursuit son développement avec une version 4.10, deuxième version mineure de cette année. Celle-ci apporte quelques fonctionnalités pour simplifier la vie des développeurs, comme la possibilité d’épingler des fichiers : lors d’une fermeture en masse de fichiers (Fermer tous les fichiers, Fermer tous les fichiers du projet), ceux-ci resteront ouverts.



Le client LSP (language server protocol), qui sert à gérer d’autres langages que C++, QML et JavaScript, est mieux intégré dans le localisateur : ce panneau affiche désormais les symboles du document courant, de l’espace de noms, de la classe et des fonctions. De plus, si le serveur LSP¨fournit des informations supplémentaires pour un endroit particulier dans le code, Qt Creator l’affichera dans l’éditeur sous la forme d’une infobulle. Finalement, l’extension LSP pour Qt Creator n’est plus considérée comme expérimentale et est activée par défaut.



Les projets CMake continuent d’être mieux intégrés dans l’EDI, avec notamment la possibilité de cibler Android (une possibilité aussi ajoutée à Qbs). La cible par défaut des projets CMake n’est plus accessible, puisqu’elle n’avait que rarement du sens. Les assistants de création de projets Qt Widgets et de bibliothèque C++ proposent de choisir le système de gestion de la compilation.



