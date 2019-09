Sortie de Qt 5.12.5 Avec 280 défauts corrigés : Qt 5.12 entre en maintenance stricte 0PARTAGES 3 0 Comme annoncé lors de la sortie de Qt 5.13.1, Qt 5.12.5 est maintenant sorti, avec deux cent quatre-vingts défauts corrigés (contre cinq cents avec Qt 5.13.1).



Avec cette version, Qt 5.12 entre en maintenance stricte : dès à présent, seuls les correctifs de sécurité et pour les défauts importants seront apportés. Notamment, les défauts qui risquent de causer des problèmes dans les applications utilisant Qt lors d'une mise à jour ne seront plus corrigés.



Télécharger Qt 5.13.1. Comme annoncé lors de la sortie de Qt 5.13.1, Qt 5.12.5 est maintenant sorti, avec deux cent quatre-vingts défauts corrigés (contre cinq cents avec Qt 5.13.1).Avec cette version, Qt 5.12 entre en maintenance stricte : dès à présent, seuls les correctifs de sécurité et pour les défauts importants seront apportés. Notamment, les défauts qui risquent de causer des problèmes dans les applications utilisant Qt lors d'une mise à jour ne seront plus corrigés.