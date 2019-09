Sortie de Qt 5.14 Alpha Avec des composants d'édition de texte comprenant Markdown en plus de HTML 0PARTAGES 5 0 La première préversion de Qt 5.14 est maintenant sortie. Celle-ci apporte bon nombre de nouveautés,



Télécharger les sources de Qt 5.14 Alpha. La première préversion de Qt 5.14 est maintenant sortie. Celle-ci apporte bon nombre de nouveautés, surtout le rendu pour le graphe de scène de Qt Quick indépendant de l’API système . Toujours au niveau 3D, Qt 3D revoit complètement son architecture pour la gestion du multifil, avec une réécriture du système de synchronisation des nœuds d’avant et d’arrière-plan. Pour Qt Quick, les composants Text et TextEdit peuvent gérer du texte au format MarkDown (standard et le dialecte de GitHub) en plus du HTML ; les équivalents Qt Widgets, QTextEdit et QTextBrowser, bénéficient des mêmes avancées.Dans les fonctions centrales de Qt, QCalendar peut gérer d’autres types de calendriers que grégorien (le principal utilisé en Occident) : pour le moment, les calendriers perse, islamique, julien et julien révisé (Milankovic) sont implémentés. Côté Qt GUI, les écrans avec une haute densité de pixels sont mieux gérés, notamment pour les facteurs de mise à l’échelle non entiers.Qt Quick reçoit un nouveau module, Timeline, pour la gestion des animations. Ce module contient une partie plus abstraite, pour gérer des animations à l’aide d’une ligne du temps, en plus d’une interface pour afficher et éditer ces lignes du temps.Dans les modules dont l’usage est maintenant déconseillé, on retrouve toujours Qt Script et Qt Quick Controls 1, mais aussi Qt XML Patterns, qui fournissait une implémentation de XSLT et XPath, notamment.Sources : blog et liste des changements