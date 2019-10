Sortie de Qt Creator 4.10.1 Avec une meilleure compatibilité avec Xcode 11 0PARTAGES 3 0 Qt Creator 4.10.1 est sorti. Cette version corrige principalement un problème de compatibilité avec XCode 11 et un plantage potentiel avec le panneau d'affichage de la sortie console du programme lancé. En mode mineur, la sauvegarde de fichiers avec certains encodages a été corrigée, la recherche et le remplacement avec gestion de la casse a été améliorée.



Voir l'intégralité des changements apportés à Qt Creator 4.10.1.



Télécharger Qt Creator 4.10.1. Qt Creator 4.10.1 est sorti. Cette version corrige principalement un problème de compatibilité avec XCode 11 et un plantage potentiel avec le panneau d'affichage de la sortie console du programme lancé. En mode mineur, la sauvegarde de fichiers avec certains encodages a été corrigée, la recherche et le remplacement avec gestion de la casse a été améliorée.