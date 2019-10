Sortie de Qbs 1.14 L'outil de compilation avec un langage basé sur QML, avec l'intégration avec Visual C++ 2019, clang-cl et des chaînes de compilation pour les environnements embarqués 0PARTAGES 3 0 ttps://tcuvelier.wordpress.com/2018/11/08/qbs-abandonne/" target="_blank">Depuis qu’il a été décidé que Qt 6 n’utiliserait pas Qbs mais bien CMake, le projet Qbs n’évolue plus que par la communauté. La nouvelle version 1.14 apporte ainsi quelques améliorations qui tiennent plus de la maintenance que de la révolution.

Elle gère notamment deux nouveaux compilateurs : Visual C++ 2019 et clang-cl, tous deux pour Windows. De nouvelles chaînes de compilation ont été ajoutées pour les plateformes embarquées : IAR, KEIL et SDCC.

Pour l’intégration dans un système d’intégration continue,

Cette version est intégrée à Qt Creator 4.10.1. La version 1.15 devrait arriver en même temps que Qt Creator 4.11, mais sans forcément de changements importants à cause du manque de contributeurs.

Télécharger Qbs 1.14.0.

