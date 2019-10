Une série de module changera de licence avec Qt 5.14 La licence permissive LGPL 3 sera remplacée par la licence contaminante GPL 3 0PARTAGES 3 0 Qt change assez souvent de licence, pour le meilleur et pour le pire. Avant 2014, les utilisateurs avaient trois possibilités : GPL 3, LGPL 2 et commerciale ; tous les modules étaient disponibles sous ces trois licences.

Certains modules d’extension sont aussi disponibles sous licence LGPL 3, comme Qt Wayland Compositor ou Qt PDF. Dès Qt 5.14, ils ne seront plus disponibles que sous licence GPL 3 ou commerciale, ce qui aura pour effet très direct d’en limiter les possibilités d’utilisation sans payer de licence commerciale. Par exemple, les projets libres ne pourront utiliser Qt PDF qu’à condition que leur propre code source soit sous licence GPL 3 (

Dès Qt 5.14, les modules suivants ne seront plus disponibles que sous licence GPL 3 et commerciale :

• Qt Charts

• Qt CoAP

• Qt Data Visualization

• Qt Device Utilities

• Qt KNX

• Qt Lottie Animation

• Qt MQTT

• Qt Network Authentication

• Qt Quick WebGL

• Qt Virtual Keyboard

Qt pour Web Assembly est aussi concerné.



Source : Qt change assez souvent de licence, pour le meilleur et pour le pire. Avant 2014, les utilisateurs avaient trois possibilités : GPL 3, LGPL 2 et commerciale ; tous les modules étaient disponibles sous ces trois licences. Dès 2014, certains modules ont commencé à être disponibles sous licence LGPL 3 . Jusqu’à présent, cependant, la majorité des modules d’extension (pas les modules “de base” comme Qt GUI) sont disponibles uniquement sous licences GPL 3 et commerciale. Ainsi, les utilisateurs ont le “choix” entre publier tout le code de leur application sous licence GPL 3 et acheter une licence commerciale. Les outils livrés avec Qt, y compris Qt Creator, ne disposent que de cette double licence GPL 3-commerciale.Certains modules d’extension sont aussi disponibles sous licence LGPL 3, comme Qt Wayland Compositor ou Qt PDF. Dès Qt 5.14, ils ne seront plus disponibles que sous licence GPL 3 ou commerciale, ce qui aura pour effet très direct d’en limiter les possibilités d’utilisation sans payer de licence commerciale. Par exemple, les projets libres ne pourront utiliser Qt PDF qu’à condition que leur propre code source soit sous licence GPL 3 ( même si ce module n’est pas encore véritablement publié, il n’y a eu jusqu’à présent que des préversions ). Le changement de licence pour Qt Wayland Compositor et sera a priori moins problématique, vu que ces modules sont plutôt utilisés pour des applications embarquées.Dès Qt 5.14, les modules suivants ne seront plus disponibles que sous licence GPL 3 et commerciale :• Qt Charts• Qt CoAP• Qt Data Visualization• Qt Device Utilities• Qt KNX• Qt Lottie Animation• Qt MQTT• Qt Network Authentication• Qt Quick WebGL• Qt Virtual KeyboardQt pour Web Assembly est aussi concerné.Source : blog Qt