Quelques exemples sont déjà disponibles en ligne, mais vous pouvez aussi tester votre propre application. Pour ce faire, prenez votre projet Qt Quick (tous les fichiers QML et les ressources nécessaires, plus le fichier de projet QMLPROJECT — utilisé tant par Qt Creator que Qt Design Studio), compressez-le dans une archive ZIP et soumettez-la sur le site.

Les développeurs de l’outil l’ont testé sur des versions récentes de Chrome, de Firefox, de Safari et d’Edge : selon eux, “les applications QML fonctionnent vraiment bien”. Le temps de démarrage et de compilation dépend du navigateur et de la configuration du PC, mais il est difficile de voir une différence de performance une fois l’application lancée par rapport à du code purement natif. Qt Design Viewer gère la plupart des modules Qt Quick qui font partie de Qt 5.14, bien qu’étant en préversion technique. Cet outil fonctionne aussi sur Android et iOS.

Tester Qt Design Viewer.

