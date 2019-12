Sortie de Qt Design Studio 1.4 Beta L'environnement de développement d'interfaces graphiques peut exploiter les possibilités de Qt Quick 3D 0PARTAGES 4 0 L’environnement de développement d’interfaces graphiques pour Qt Quick, Qt Design Studio, s’offre une préversion 1.4 Beta. L’objectif de l’outil est faciliter la collaboration entre développeurs et designers, tant dans la création de prototypes que d’interfaces complexes.



La grande nouveauté de cette version est l’intégration de Qt Quick 3D, un module pour Qt Quick qui facilite fortement l’intégration simple de contenu 3D dans une scène Qt Quick. Depuis Qt Design Studio, on peut donc importer des objets et des scènes 3D dans divers formats (glTF, OBJ, FBX). Les états et la ligne du temps fonctionnent parfaitement avec des scènes 3D, ce qui permet de synchroniser du contenu 2D avec de la 3D. Qt Design Studio s’enrichit aussi d’une vue 3D, bien pratique pour éditer des objets en 3D (modèles, lumières, caméras).





La 3D n’est pas le seul ajout de cette version. On peut désormais aligner et distribuer des éléments en largeur ou en hauteur, comme dans la plupart des outils de dessin en 2D.





Télécharger l’édition communautaire de Qt Design Studio 1.4 Beta.



