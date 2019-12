Sortie de Qt Installer Framework 3.2.0 Avec une version d'OpenSSL à jour et des métadonnées plus légères 0PARTAGES 3 0 er Framework (QIF pour les intimes) est utilisé pour l'installateur en ligne de Qt, mais est prévu pour que toute application puisse s'en servir pour ses besoins d'installation et de mise à jour. La version 3.2 vient de sortir. Elle utilise désormais Qt 5.12.4 par défaut, dans les versions précompilées, afin de profiter d'une version d'OpenSSL à jour.

Télécharger Qt Installer Framework 3.2.0.

Voir l'intégralité des changements de cette version. er Framework (QIF pour les intimes) est utilisé pour l'installateur en ligne de Qt, mais est prévu pour que toute application puisse s'en servir pour ses besoins d'installation et de mise à jour. La version 3.2 vient de sortir. Elle utilise désormais Qt 5.12.4 par défaut, dans les versions précompilées, afin de profiter d'une version d'OpenSSL à jour.En outre, cette version change la manière de représenter les métadonnées sur les fichiers à installer pour en réduire la taille, en plus d'une série de modifications cosmétiques.