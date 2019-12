Sortie de Qt Design Studio 1.4 L'éditeur d'interfaces graphiques pour Qt Quick propose une première intégration avec Qt Quick 3D 0PARTAGES 4 0 Qt Design Studio est un éditeur d'interfaces graphiques prévu pour Qt Quick et cherchant à rassembler développeurs et designers. Cette version est la première à s'ouvrir à la 3D, avec





Source : Qt Design Studio est un éditeur d'interfaces graphiques prévu pour Qt Quick et cherchant à rassembler développeurs et. Cette version est la première à s'ouvrir à la 3D, avec une première intégration avec Qt Quick 3D . Le logiciel peut maintenant créer des scènes 3D, y déposer des éléments, importer des éléments 3D et les transformer en des formats chargeables facilement par le moteur de rendu. Lors de l'édition d'un projet 3D, Qt Design Studio ouvre une nouvelle fenêtre affichant un rendu en 3D de la scène sur laquelle on travaille, avec des possibilités d'édition : déplacer, tourner et mettre à l'échelle les objets.Pour les interfaces 2D, de nouveaux outils font leur apparition, comme les classiques Aligner et Distribuer. Ils devraient faciliter la mise au point de dispositions complexes d'éléments, avec un alignement et un espacement automatique des items.L'édition des liaisons entre propriétés ne doit plus se faire à la main, grâce à un éditeur spécifique qui construit l'expression souhaitée. Il permet notamment de visualiser toutes les propriétés disponibles plutôt que de faire appel à sa mémoire. De plus, la liste proposée est limitée, car seules les propriétés qui ont un type compatible sont proposées.Source : blog Qt