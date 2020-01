Changement dans les offres commerciale et open source de Qt Fin des LTS et de l'installateur hors ligne pour l'offre libre, licence à 499 $ / an pour les petites entreprises 0PARTAGES 4 0 La société « The Qt Company » annonce des changements sur les offres commerciale et open source de Qt. Pour rappel, Qt est une bibliothèque permettant de créer des applications multi-plateformes ayant des interfaces utilisateurs. Qt est donc une bibliothèque offrant tout le nécessaire pour programmer des applications graphiques, mais aussi un écosystème complet comprenant un EDI (Qt Creator), un designer (intégré à l'EDI), un outil facilitant les traductions et même un installateur permettant l'installation des différentes versions et composants sur le PC de développement. Les applications Qt peuvent fonctionner sur mobiles, sur ordinateurs et aussi sur plateformes embarquées.

Tout en étant open source, Qt est supporté par une société appelée « The Qt Company » qui propose des services supplémentaires payants dont un support ou encore, des modules additionnels. Souvent, les modules additionnels passent au bout d'un certain temps en open source (et deviennent donc utilisables par tous). Finalement, sachant que Qt est sous licence LGPL, il faut être client pour obtenir une licence commerciale, qui elle, permet de créer des applications tout en modifiant le code source de Qt (et ainsi, ne plus avoir l'obligation de redistribuer ces modifications).



En 2020, des changements arrivent dans l'organisation, aussi bien pour les utilisateurs commerciaux que les utilisateurs open source.



Premièrement, l'accès aux binaires disponibles sur le site officiel nécessitera un compte Qt. Ce compte permet aussi de se connecter au bugtracker, aux forums et aux revues de code. La demande de compte été déjà présentée dans l'installateur des paquets de Qt, mais pouvait être ignorée. D'ailleurs, l'installateur hors-ligne sera dorénavant uniquement pour les utilisateurs commerciaux.



Ensuite, les versions au support étendu (Long Term Support (LTS)) ne seront disponibles qu'aux utilisateurs commerciaux. Plus précisément, tous les utilisateurs pourront accéder aux versions (par exemple, 5.15 pour la prochaine LTS), mais une fois que la version 5.16 sera disponible, les versions 5.15.X (corrections de stabilité pour la 5.15) ne seront accessibles que pour les utilisateurs commerciaux. Cette politique permet aux développeurs open source d'adopter rapidement les dernières versions et ainsi, d'obtenir un retour plus rapide sur celles-ci.



Finalement, « The Qt Company » présente une nouvelle offre pour les petites entreprises (moins de cinq employés et moins de 100 000 dollars de revenu annuel). Cette offre à 499 $ par an permet aux clients d'accéder à la licence commerciale classique, mais ne contient pas de licence de distribution pour le Qt for Device Creation. Aussi, le support est limité à l'installation. Cette nouvelle offre permet de combler un vide et rend la licence plus accessible.



Votre opinion



Êtes-vous impacté par ces changements ?

Pensez-vous que cela aura un impact sur les développements open source ?



Source



