Approximativement chaque année, un sondage vous permet de vous exprimer sur vos habitudes en matière d'EDI pour Qt. Depuis un certain temps, Qt Creator sort grand gagnant. Cela semble normal, vu que c'est le seul EDI entièrement écrit pour Qt.Depuis le dernier sondage, l'écosystème des environnements de développement a bien évolué. Qt Creator continue son développement, petit à petit (notamment avec l'introduction de la notion de kit, qui pose bien des problèmes à ceux qui débutent — mais pas que !). L'extension pour Visual Studio a été réécrite . JetBrains a sorti CLion, un EDI qui monte côté C++ (avec une gestion spécifique de Qt , mais une extension QML séparée). Tout ceci, sans oublier les nouveaux environnements, plus "légers" : implémentés avec les technologies Web et des obésiciels comme Electron, ils gagnent du terrain, comme Visual Studio Code ou Atom.Avez-vous récemment changé d'EDI préféré ? Restez-vous sur le même, au vu de ses récentes évolutions ? Pour quelles raisons envisageriez-vous d'en changer ? Lesquels n'avez-vous pas encore testés ? Quelles fonctionnalités vous manquent ?Nos anciens sondages : 2012