Interview de Kalle Dalheimer, président et fondateur de KDAB Malgré les incertitudes qui pèsent sur Qt actuellement, l'écosystème reste fort

Kalle Dalheimer, le président et fondateur de KDAB, a donné une petite interview dans la vidéo mensuelle de la société sur les doutes actuels sur la survie de Qt comme projet libre (en tout cas, sous ce nom). Il a bien souligné à quel point le côté libre de Qt est essentiel : de gros projets libres forment des développeurs Qt chevronnés, qui peuvent alors inciter leur entreprise à utiliser Qt pour des projets internes. Si les nouvelles versions libres sont effectivement retardées d'un an, cela anéantirait tout le côté libre de Qt, il n'y aurait plus de raison de continuer à contribuer au projet, à moins d'être employé par la Qt Company. Kalle Dalheimer note cependant qu'il n'a jamais eu accès aux informations exactes de première main et que le message sibyllin posté sur le blog Qt sur le futur du projet libre ne le rassure pas complètement.



Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous !

