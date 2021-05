Keynote Qt 6

Fonctionnalités 3D avancées

Ask me anything : Qt avancé & Qt débutant

Combler le fossé entre les développeurs et les concepteurs – démo en direct

Tendances Qt de conception UX moderne dans les électroménagers

Le design comme sport d'équipe

UI / UX industriel de nouvelle génération dans un monde post-pandémique

Transformez "automagiquement" votre design en code / Introduction à Qt Design Studio

Étude Forrester : les produits numériques réécrivent les exigences des outils de développement

Pourquoi le logiciel est le nouveau différenciateur de produit

Faire de la musique : concevoir le développement audio en temps réel avec QML

Interfaces utilisateur multimodales sur les microcontrôleurs i.MX RT Crossover

Meilleures pratiques d'architecture QML/C++ et astuces QML pour un développement efficace

La communauté Qt organise bientôt ses DEV/DES DAYS, un évènement virtuel de 4 jours consacré à la conception et au développement logiciel, et qui aura lieu du 18 au 21 mai. Sont attendus plus de 3000 développeurs logiciels et designers. Ce sera l'occasion de réseauter et apprendre au cours de sessions pratiques et keynotes.Vous pourrez discuter de la collaboration concepteur-développeur et développer vos compétences lors de cet évènement virtuel de 4 jours. Vous découvrirez les dernières meilleures pratiques dans la conception d'UI et le développement de logiciels par des experts du secteur et d'entreprises comme Forrester, NXP, Renesas et MathWorks.Que vous soyez designer, développeur ou manager, cet évènement vous est dédié. Au programme, vous aurez :Vous pourrez créer votre propre agenda et décider si vous souhaitez participer en direct ou profiter des sessions plus tard à la demande. Les sessions techniques pratiques auront lieu tous les jours entre 10h00 et 19h30 GMT.L'évènement est gratuit, mais vous devez vous inscrire pour réserver votre place.