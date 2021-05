Active Qt : supporter les contrôles COM et ActiveX sous Windows ;

Qt Charts : ajouter des graphiques à votre application ;

Qt Data Visualization : visualisation de données statiques et dynamiques ;

Qt Device Utilities : création de périphériques uniquement ;

Qt Graphical Effects : module de compatibilité pour faciliter le portage vers Qt 6 ;

Qt Lottie : rendu des graphiques et des animations créés dans Adobe After Effects ;

Qt State Machine : l'API de la machine d'état de Qt Core dans Qt 5 et le code de la machine d'état basé sur SCXML ;

Qt Virtual Keyboard : ajoute un clavier virtuel à votre dispositif embarqué.

L'équipe Qt vous annonce que Qt 6.1 a été publiée en ce début de mois de mai. Qt 6.1 est la première mise à jour mineure de la série Qt 6.L'objectif principal de Qt 6.1 a été de faire passer à Qt 6 un grand nombre de modules complémentaires qui étaient pris en charge dans Qt 5.15. Ces modules sont :Ces modules ramènent un grand nombre de fonctionnalités de Qt 5.15 qui vous ont peut-être manqué dans Qt 6.0. Il y a encore quelques modules sur lesquels l'équipe travaille pour les amener à Qt 6 avec la version 6.2 de Qt. Pour plus de détails, consultez la feuille de route de Qt pour 2021 Qt 6.1 corrige un grand nombre de bogues qui ont été signalés contre Qt 6.0 ou Qt 5.15 et, à part l'ajout des modules énumérés ci-dessus, cela a été notre principale préoccupation. La correction des bogues continuera également à être un domaine prioritaire à mesure que nous nous rapprochons de Qt 6.2, qui est prévue pour être la première version LTS (Long Term Support) de la série Qt 6.Bien sûr, Qt 6.1 comprend également quelques nouvelles fonctionnalités dans des modules qui existaient dans Qt 6.0. Nous allons parler ici de quelques points important, mais pour une liste complète, veuillez consulter les notes de version et la page des nouvelles fonctionnalités sur le wiki officiel.Dans Qt Core, la plupart des efforts ont porté sur l'ajout de plus de commodités et de simplifications à nos API. Entre autres, nous avons ajouté des méthodes removeIf() et étendu le support de erase_if() à un plus grand nombre de nos classes ; nous avons ajouté quelques méthodes manquantes dans QStringView pour qu'il reflète mieux l'API QString. Nous disposons désormais de fonctions d'addition, de soustraction et de multiplication sécurisées contre les débordements et nous avons amélioré la prise en charge des valeurs à virgule flottante sur 16 bits. Les liaisons de propriétés introduites dans Qt 6.0 ont bénéficié de quelques améliorations de l'API. Une autre caractéristique majeure est la création de nouvelles classes pour simplifier l'intégration avec Java, QJniEnvironment et QJniObject. Celles-ci sont principalement utilisées sur Android.Dans Qt GUI, il y a maintenant une nouvelle classe QUrlResourceProvider qui peut être utilisée pour éviter de sous-classer QTextDocument et de réimplémenter loadResource(). Elle peut également être utilisée par QLabel. Nous avons maintenant un meilleur support pour Vulkan 1.1 et 1.2 dans les wrappers de l'API Vulkan. QColorSpace peut maintenant utiliser des fonctions de transfert personnalisées.Dans Qt Network, nous avons introduit une nouvelle classe QNetworkInformation qui expose l'accessibilité du système et notre gestion des cookies supporte désormais la fonctionnalité SameSite.Qt QML offre maintenant QJSPrimitiveValue et QJSManagedValue pour donner un contrôle plus fin sur l'exécution JavaScript que ce qui était possible avec QJSValue seul.Qt Quick 3D prend désormais en charge les animations de cibles morphologiques. De plus, il y a un support pour le rendu instancié et les particules 3D au niveau de l'aperçu technologique. Le rendu instancié peut augmenter considérablement les performances de rendu lorsqu'un grand nombre d'éléments similaires doivent être rendus dans la scène. Les particules 3D utilisent le rendu instancié pour les effets de particules. Ces deux fonctionnalités devraient être entièrement prises en charge dans la version 6.2.Nous publierons bientôt une version mise à jour de Qt for Python qui prendra en charge les modules que nous avons ajoutés dans Qt 6.1. En outre, elle offrira un meilleur support pour les outils de déploiement externes. Restez à l'écoute pour un billet de blog à venir dans les prochains jours.Qt 6.1 est disponible via le site officiel dans le section page de téléchargement ou le programme d'installation en ligne pour tous les détenteurs de licences d'abonnement commerciales ainsi que pour les utilisateurs de logiciels libres. Pour les utilisateurs disposant d'une ancienne licence commerciale (sans abonnement).Source : https://www.qt.io/blog/qt-6.1-released