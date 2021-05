Nous sommes heureux d'annoncer la sortie de Qt Creator 4.15 !Nous avons ajouté un filtre localisateur pour ouvrir des fichiers depuis n'importe où sur votre disque. Ce filtre de localisation était déjà disponible sur macOS en utilisant Spotlight. Maintenant, il est également disponible sur Linux et Windows, il peut être configuré pour utiliser n'importe quel outil de ligne de commande externe qui renvoie une liste de fichiers. Le paramètre par défaut consiste à utiliser "locate" sous Linux et " everything " sous Windows.Il est parfois difficile de configurer les variables d'environnement qui sont définies lorsque Qt Creator est lancé, ce qui affecte les outils externes lancés depuis Qt Creator. Nous avons ajouté une option globale pour cela dans Outils > Options > Environnement > Système > Environnement. Cela adapte l'environnement système qui est ensuite modifié par l'environnement du kit, l'environnement de construction et l'environnement d'exécution.Si vous avez des problèmes avec l'encodage de la sortie des outils dans Qt Creator sous Windows, vous pouvez maintenant définir l'encodage que Qt Creator utilise pour cela dans Outils > Options > Environnement > Interface > Codec de texte pour les outils.Veuillez consulter le journal des modifications pour la longue liste de corrections qui ont été apportées au support C++. Il est simplement mentionné que vous pouvez maintenant filtrer le résultat de la recherche des utilisations de symboles par type d'accès.L'éditeur QML peut maintenant gérer les composants en ligne et a reçu quelques corrections supplémentaires pour les fonctionnalités JavaScript avancées.Notre client pour le protocole du serveur de langage LSP prend en charge les diagnostics par version, les messages de progression et les nouvelles options de formatage dans la version 3.15.0 du protocole (si votre serveur de langage les fournit). Nous avons également simplifié la configuration d'un serveur Java et, de manière générale, amélioré sa prise en charge.Nous avons corrigé plusieurs problèmes qui rendaient difficile la configuration des projets CMake qui ont des prérequis spéciaux pour réussir l'analyse. En plus de plusieurs autres corrections, les projets CMake basés sur Qt 6 peuvent maintenant cibler iOS.En parlant d'iOS, nous avons finalement corrigé le déploiement sur les appareils iOS 14.Il y a une nouvelle option pour exécuter des applications en tant que root à partir de Qt Creator.Ajout de l'option d'affichage des valeurs simples des variables en ligne dans l'éditeur de texte, pendant le débogage. Activez ou désactivez cette option dans Tools > Options > Debugger > General > Use annotations in main editor while debugging.Veuillez consulter notre journal des modifications pour une liste plus complète des améliorations.Qt Creator 4.15 sera la dernière version de la série Qt Creator 4.x. La prochaine version cet été sera Qt Creator 5 et celle de l'hiver sera Qt Creator 6, suivie de 7, 8, et ainsi de suite. Cela ne signifie pas que Qt Creator sera réécrit complètement à chaque fois, mais simplement que le schéma de versionnement est modifié pour adopter le versionnement sémantique La version open source de Qt Creator 4.15 est disponible en tant que mise à jour dans l'installateur en ligne ou en solo source : https://www.qt.io/blog/qt-creator-4.15-released