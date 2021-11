Pour ceux qui n'y sont pas familiers, Qt est une bibliothèque C++, actuellement développée principalement par The Qt Company. Qt offre des composants d'interface graphique (widgets), d'accès aux données, de connexions réseaux, de gestion des fils d'exécution, d'analyse XML, entre autres. Plébiscité pour le développement logiciel multiplateforme, Qt est considéré par ses adeptes comme le moyen le plus rapide et le plus intelligent de créer des appareils innovants, ainsi que des interfaces utilisateur et applications modernes pour plusieurs formats d'écrans.Qt est présent dans plusieurs d'industries et alimente bon nombre de plateformes, mais son utilisation et ses capacités sont parfois insoupçonnées. C'est pourquoi, The Qt Company lance le Virtual Qt World. Il s'agit d'un site qui vous permet d'explorer le monde Qt à travers une expérience virtuelle et découvrir quelques plateformes qui sont construites avec Qt, ainsi que des industries dans lesquelles on retrouve la bibliothèque C++.Vous découvrirez par exemple comment le groupe KDAB, expert Qt, a aidé le fabricant allemand Unu à créer un écran haute résolution élégant et intégré pour son scooter électrique de seconde génération à l'aide de Qt. Le constructeur aéronautique chinois Yuneec utilise également Qt dans la construction de ses drones, avec pour gains obtenus : une base de code légère et facilement maintenable, et des coûts de développement 10 fois plus faibles.Notons également que Fresenius, une entreprise allemande spécialisée dans les soins de santé, développe des machines de dialyse avec Qt. Les appareils de dialyse Fresenius sont utilisés dans le monde entier pour traiter les maladies rénales. Selon les développeurs de l'entreprise, Qt les aide à créer des logiciels robustes, sûrs et fiables avec une faible empreinte, et à maintenir un look and feel cohérent sur l'ensemble de leurs produits.Entre autres plateformes utilisant Qt, on peut citer le système multimédia MBUX de Mercedes-Benz ; Autodesk, dont l'infrastructure de conception est construite avec Qt ; les machines de l'entreprise japonaise d'électronique Omron, dont les IHM sont conçues pour aider les gens à mieux faire leur travail ; et webOS de LG. Le webOS de LG, rendu célèbre par ses téléviseurs intelligents, est devenu un incontournable de l'électronique grand public moderne, des réfrigérateurs aux montres intelligentes.Sur le site lancé par The Qt Company, vous en saurez davantage sur les plateformes et les industries où Qt est utilisé, mais surtout pourquoi la bibliothèque C++ est appréciée.