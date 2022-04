Qt Quick Compilers





Qt Wayland Compositor

ajout d'une API pour créer des extensions Shell personnalisées ;

ajout d'un Qt Shell qui supporte toutes les fonctionnalités du système de fenêtrage disponibles dans Qt ;

qui supporte toutes les fonctionnalités du système de fenêtrage disponibles dans Qt ; ajout du support pour le protocole presentation-time ;

; ajout de la prise en charge de plusieurs protocoles de méthode d'entrée dans le même serveur, afin de prendre en charge les clients de différentes sources.

Qt Quick et Qt Quick Controls









Qt Quick 3D





Qt PDF





Qt Language Server

Autres changements et améliorations

Selon l'équipe, les nouveaux compilateurs rapides de Qt () sont l'une des grandes nouveautés qu'elle introduit avec Qt 6.3. C'est un sujet sur lequel elle travaillerait depuis un certain temps déjà. De nombreuses modifications apportées à QML pour Qt 6 ont jeté les bases de ces nouveaux compilateurs. Les nouveaux compilateurs QML se composent de deux outils : le compilateur de type) et le compilateur de script).Le premier compile les typesen C++, ce qui accélère considérablement l'instanciation des types. Le second compile les fonctions et les liaisons en C++ lorsque cela s'avère utile, ce qui améliore considérablement les performances lors de l'évaluation des fonctions et des liaisons en. Le compilateurvise à compiler les fonctions et les liaisons deen code C++ chaque fois que cela est possible. Il y a également un nouveaupour repérer le code qui pourrait ne pas se traduire correctement avec les nouveaux compilateurs.Selon l'équipe, comme QML est un langage dynamiquement typé, cela n'a pas de sens si vous ne pouvez pas déterminer tous les types au moment de la compilation. Dans ce cas, le compilateur se rabat sur la compilation des méthodes en bytecode, comme l'ancien. En utilisant ces compilateurs, vous pouvez obtenir des améliorations significatives des performances pour les liaisons et les fonctions qui peuvent être compilées en code natif. L'équipe s'attend à ce que ces nouveaux compilateurs QML permettent d'accélérer jusqu'à 30 % les temps de démarrage et d'exécution.Dans Qt 6.3, le moduleajoute unqui prend en charge toutes les fonctionnalités du système de fenêtrage géré par Qt, ce qui signifie quepeut maintenant prendre en charge la création d'extensions Shell personnalisées. Voici les améliorations apportées au module :Dans Qt 6.3, l'équipe a également ajouté quelques nouveaux contrôles rapides Qt. Deux d'entre eux étaient déjà disponibles en tant que composants autonomes sur le marché. L'équipe a choisi de les intégrer à l'ensemble de contrôles standard pour les rendre disponibles à tous les utilisateurs. Selon elle,etsont deux fonctionnalités fréquemment demandées et devraient rendre plus attrayante la création d'applications de bureau à l'aide deEn outre, elle a ajouté deux nouvelles boîtes de dialogue :et. Ces deux boîtes de dialogue utiliseront les boîtes de dialogue du système lorsqu'elles sont disponibles (sur les plateformes de bureau et mobiles). Sur les autres plateformes, Qt fournit ces boîtes de dialogue avec un thème dépendant de la plateforme. Enfin, elle travaille à améliorer la performance des composants texte () dansAuparavant, le passage d'un très gros document aux contrôles de texte pouvait utiliser une quantité assez importante de mémoire et conduire à des performances de dessin lentes. Ce problème a été corrigé dans Qt 6.3, mais en s'assurant que le back-end ne rende jamais que la partie du texte qui est actuellement visible à l'écran.a également bénéficié de quelques nouvelles fonctionnalités. La plus notable est probablement le nouveau support des réflexions. Les réflexions sont mises en œuvre à l'aide de l'élément. La sonde est positionnée dans la scène, où elle capture l'environnement et l'enregistre dans une carte cubique. Cette carte peut ensuite être utilisée par d'autres éléments pour afficher les réflexions.Le système de particules s'est également enrichi de quelques nouvelles fonctionnalités. Le nouvel élémentvous donne plus de contrôle sur la gestion des ressources danset vous permet de précharger des ressources importantes telles que des maillages ou des textures et permet d'éviter qu'elles soient déchargées si elles ne sont pas actuellement visibles dans la scène.Avec, Qt 6.3 ajoute un autre module qui manquait depuis que le passage à Qt 6. Il est disponible en tant qu'aperçu technologique dans la version 6.3. Il couvre les mêmes fonctionnalités quedans la version 5.15, et l'équipe prévoit quelques nouvelles fonctionnalités pour le module dans la version 6.4. Pour rappel, le modulecontient des classes et des fonctions pour le rendu de documents PDF.La classecharge un document PDF et en rend les pages selon les options fournies par la classe. La classegère une file d'attente qui recueille toutes les demandes de rendu. La classegère la navigation dans un document PDF.Le nouveau moduleintroduit avec Qt 6.3 implémente la spécification(LSP) et le protocolepour permettre une meilleure intégration avec les éditeurs de code source/ EDI. Rappelons queest un protocole léger d'appel de procédure à distance (RPC) et sans état.L'équipe a apporté un grand nombre d'améliorations mineures dans. Une grande partie d'entre elles consiste à ajouter de la commodité aux classes de chaînes de caractères. Les autres fonctionnalités sont le support des balises linguistiquesdans, les spécificateurslors de la conversion des heures en chaînes danset, une conversion plus facile entreet, les méthodesetet beaucoup d'autres petites améliorations.peut maintenant être interrogé sur le support de transport utilisé et si le transport est mesuré.permet maintenant d'interroger la précision de la position obtenue sur Android et iOS.expose maintenant les données du serviceen tant que partie de l'information du dispositif et rapporte correctement l'état de l'adaptateur sous Windows. L'équipe a également travaillé sur de nombreuses améliorations pour, avec un accent sur les affichages haute résolution, les styles, le style avec les feuilles de style et lesDu côté du système de construction, il y a un certain nombre d'améliorations au supportdans Qt 6.3. La plus notable est la nouvelle fonction, qui simplifie grandement la génération d'un script de déploiement pour l'application sur différentes plateformes. Les autres améliorations sont des ajouts pour gérer les compilateurs de type et de script, la prise en charge des constructionssur Android et la génération d'un écran de lancement par défaut sur iOS.Source : Qt 6.3 Que pensez-vous des nouveautés et changements introduits par Qt 6.3 ?