Qt 6.9 est maintenant disponible avec un rendu des emoji conforme aux derniers standards, ainsi que des améliorations pour répondre aux exigences modernes d'OAuth2



Comparaison de COLRv0 et COLRv1



Comparaison sans et avec OIT



Qt 6.9 apporte de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités à la version actuelle Qt 6.8 LTS . Qt 6.9 offre une compatibilité binaire et de source avec toutes les versions précédentes de Qt 6. La mise à niveau vers Qt 6.9 devrait se faire en toute transparence.Pour ceux qui sont encore sur Qt 5, le support commercial standard de Qt 5.15 prendra fin après le 26 mai 2025. Après la période de support, la version sera en état EoS (End of Support) et ne sera supportée que par des services supplémentaires, y compris l'Extended Security Maintenance for Qt 5.15 (ESM). Il est donc conseillé de passer à Qt 6.Voici les principales mises à jour qu'apporte Qt 6.9 :Le rendu des graphiques 3D est devenu plus puissant, avec la prise en charge de la transparence dans Surface3D, un QSpline3DSeries pour rendre les données en splines 3D, et davantage d'options de personnalisation pour les graphiques, les axes et les étiquettes. L'injection d'un graphique dans un View3D à partir de Qt Quick 3D est maintenant facile et permet une visualisation expressive des données dans un contexte 3D.La gestion des entrées dans les graphiques 2D peut maintenant être personnalisée, et QGraphsView peut être configuré avec une plotArea pour un positionnement granulaire du rectangle dans lequel le graphique sera rendu.L'Emoji est l'un des systèmes d'écriture les plus populaires au monde, et c'est aussi un domaine en pleine évolution. Avec Qt 6.9, Qt détecte maintenant les séquences emoji dans le texte, et utilise la police de couleur correcte si nécessaire, conformément à la spécification Unicode. Les développeurs d'applications ont le contrôle sur ce processus : l'analyse peut être désactivée, le segmenteur d'emoji peut être complètement ignoré lors de la construction de Qt à partir des sources, et QFontDatabase dispose d'une nouvelle API pour sélectionner une famille de police spécifique pour les emoji. Les formats de police supportés pour les emoji incluent maintenant CBDT et COLRv1, qui fournissent un rendu scalable de haute qualité sur toutes les plateformes.L'un des principes de base de la conception d'applications modernes sur desktop et mobile est que le contenu est au premier plan et au centre - avec des éléments d'interface utilisateur de l'application et du système qui se fondent de manière transparente dans le contenu de façon non intrusive. Dans Qt 6.9, de nouvelles API ont été introduites pour soutenir ce cas d'utilisation, via le drapeau de fenêtre Qt.ExpandedClientAreaHint, et la propriété SafeArea attachée dans Qt Quick. Ensemble, ces API permettent au contenu de l'application d'occuper la totalité de la fenêtre ou de l'écran d'un bord à l'autre, tout en tenant compte des éléments cruciaux de l'interface utilisateur du système.Le support SVG de Qt inclut maintenant une première implémentation des animations CSS pour les propriétés de couleur, de remplissage, de trait et de transformation. Ceci est supporté par le module SVG de Qt lors du tramage d'un SVG en une séquence de pixmaps, et par l'élément VectorImage qui a été introduit dans Qt 6.8. Avec VectorImage, les SVG animés peuvent maintenant être rendus directement dans le graphe de scène de Qt Quick.Chaque version de Qt s'efforce de faciliter la création d'applications performantes sur toutes les plateformes et tous les appareils. Cela inclut des améliorations de le code Qt, mais aussi l'ajout d'un support pour les nouvelles fonctionnalités qui sont devenues disponibles sur les plates-formes ou les sous-systèmes graphiques.De nombreuses architectures de CPU modernes comprennent à la fois des cœurs de performance et d'efficacité, et QThread peut désormais définir une préférence pour le type de cœur de CPU sur lequel le travail doit être exécuté.Les utilisateurs de QQuickPaintedItem sur les plateformes OpenGL peuvent à nouveau utiliser FramebufferObject comme mode de rendu, bénéficiant ainsi de la peinture impérative accélérée par le matériel.Le backend OpenGL ES RHI utilise désormais les extensions pour le rendu multi-échantillonné lorsqu'elles sont disponibles, ce qui augmente les performances de rendu pour les IHM Qt Quick et Qt Quick 3D sur les architectures GPU modernes.Sous Windows, le backend Direct 3D RHI conduit les mises à jour à travers un thread dédié vblank watcher, ce qui réduit la charge CPU et la latence. Les interfaces interactives sont ainsi beaucoup plus réactives, par exemple lorsque l'on fait glisser des éléments à l'aide de la souris ou du toucher.Sur les backends RHI à l'exception d'OpenGL, l'abstraction RHI supporte désormais l'ombrage à taux variable, ce qui permet la prise en charge de la fovéation dynamique avec Qt Quick 3D XR sur visionOS.Le nouvel élément RectangularShadow pour Qt Quick, et le contrôle amélioré des limites de la carte d'ombre dans Qt Quick 3D, permettent aux développeurs d'interface utilisateur d'optimiser l'utilisation des effets d'ombre et de lueur et d'éviter les calculs coûteux.Les applications de widgets utilisant les vues d'éléments de Qt peuvent ajuster les performances lors de l'utilisation de modèles où beaucoup de données changent en même temps, et l'utilisation de la mémoire de QHeaderView a été optimisée de façon spectaculaire tant que le redimensionnement et le réordonnancement des sections sont désactivés.Qt Quick 3D supporte maintenant la Transparence Indépendante de l'Ordre (Order Independent Transparency - OIT), ce qui permet le rendu d'objets transparents sans avoir besoin de trier manuellement la géométrie par profondeur avant de les rendre. Bien que cette technique ait un coût en termes de calcul et de mémoire vive, elle permet d'éliminer les erreurs visuelles causées par un mauvais tri, en particulier lorsque les objets se chevauchent. Cette technique est déjà utilisée dans Qt Graphs pour le rendu de graphes de surface semi-transparents, mais elle peut être utilisée avec n'importe quel modèle, y compris les modèles instanciés.Dans Qt 6.9, la technique du mélange pondéré est pris en charge, ce qui offre un bon compromis entre le coût, les performances et la précision.Dans Qt 6.8, et maintenant dans Qt 6.9, le module Qt Network Authorization introduit des améliorations significatives pour répondre aux exigences modernes d'OAuth2. Notamment, il ajoute le support pour le Device Authorization Grant, facilitant l'authentification de l'utilisateur sur des appareils avec des capacités d'entrée limitées comme les téléviseurs et les appareils IoT. En outre, il introduit une fonctionnalité de base pour récupérer les jetons d'identification dans OpenID Connect, permettant aux applications d'accéder aux informations d'identité de l'utilisateur. Le module permet désormais l'utilisation d'agents utilisateurs alternatifs, y compris l'utilisation de Qt WebEngine, pour l'authentification, offrant ainsi une plus grande flexibilité. Pour améliorer la gestion des jetons, un nouveau signal alerte lorsqu'un jeton d'accès est proche de l'expiration, et le rafraîchissement automatique du jeton peut être activé. En outre, le module fait la distinction entre les champs d'application demandés et accordés, ce qui permet aux applications d'ajuster avec précision leur comportement en fonction des autorisations accordées par l'utilisateur.Même si le serveur Qt HTTP est fourni pour fonctionner dans un environnement de confiance, il a été renforcé avec quelques efforts supplémentaires. Le nombre maximum de requêtes entrantes peut maintenant être configuré à travers le type QHttpServerConfiguration, permettant une protection contre les attaques par déni de service, le piratage par force brute ou le scraping. Les clients HTTP/2 peuvent contrôler le nombre maximum de flux simultanés dans la configuration QHttp2Configuration.Les développeurs utilisant Qt Quick bénéficieront de meilleurs outils et de nouvelles fonctionnalités. Le serveur de langage QML offre désormais une vue d'ensemble, permettant aux EDI et aux éditeurs d'afficher une représentation hiérarchique de la structure d'un document QML. Cela inclut les objets, les propriétés et les méthodes.Un nouveau composant ContextMenu permet aux développeurs d'attacher facilement des menus contextuels aux éléments, qui s'ouvrent lors d'événements spécifiques à la plate-forme, tels que les clics droits. En outre, TextField et TextArea fournissent désormais un menu contextuel par défaut, à moins qu'un menu personnalisé ne soit spécifié.Enfin, un backend Metal a été ajouté pour OpenXR, permettant aux applications de fonctionner dans le simulateur Meta XR sur macOS.Pensez-vous que ces mises à jour sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette nouvelle version ?