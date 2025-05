Webinaire en replay – Sécuriser l'industrie connectée : comprendre et anticiper les réglementations européennes en matière de cybersécurité

Cyber Resilience Act (CRA) : sécurité dès la conception obligatoire pour tout produit numérique vendu dans l’UE.

: sécurité dès la conception obligatoire pour tout produit numérique vendu dans l’UE. Directive NIS2 : élargit considérablement les secteurs et entreprises soumis à des obligations de cybersécurité renforcées.

: élargit considérablement les secteurs et entreprises soumis à des obligations de cybersécurité renforcées. Directive RED : impose des exigences de sécurité aux équipements radio.

: impose des exigences de sécurité aux équipements radio. Norme EN IEC 62443 : référentiel incontournable pour la sécurité des systèmes d’automatisation industrielle.

: référentiel incontournable pour la sécurité des systèmes d’automatisation industrielle. PSTI (Royaume-Uni) : influence croissante sur les pratiques des fournisseurs européens.

Réduction de la surface d’attaque via l’optimisation des modules Qt.

Chiffrement, authentification forte, sandboxing, journalisation...

Analyse de vulnérabilités intégrée dans les cycles DevOps.

Support de la certification logicielle et des normes industrielles.

Développeurs et ingénieurs embarqué / IoT / HMI , soucieux d’anticiper les exigences réglementaires.

, soucieux d’anticiper les exigences réglementaires. Architectes logiciel et chefs de produit , en quête de solutions pour intégrer la sécurité sans ralentir la livraison.

, en quête de solutions pour intégrer la sécurité sans ralentir la livraison. Responsables conformité, RSSI, juristes IT, confrontés à l’interprétation complexe de textes encore jeunes.

Et vous, que pensez-vous de cette accélération réglementaire ?

La multiplication des normes (CRA, NIS2, RED, etc.) est-elle selon vous une contrainte excessive ou un passage obligé pour sécuriser l’industrie connectée ?

Comment vos équipes abordent-elles cette complexité : formation continue, refonte des processus, externalisation de la conformité ?

Est-ce que les outils comme ceux de Qt facilitent vraiment la mise en œuvre concrète des exigences légales ?



Alors que l’industrie 4.0 s’accélère, les infrastructures critiques, les équipements industriels et les produits connectés sont devenus des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Face à ces menaces croissantes, l’Union européenne a renforcé son arsenal réglementaire pour imposer des exigences strictes de sécurité numérique.C’est dans ce contexte que Qt Group a organisé un webinaire intitulé : «Durant ce webinaire, les experts de Qt sont revenus sur les textes clés qui redessinent actuellement le paysage réglementaire européen :Ces textes, bien que nécessaires, posent de nombreuses questions de mise en œuvre pour les éditeurs, fabricants, développeurs et intégrateurs.Le message clé du webinaire est clair : la conformité ne peut plus être un ajout tardif. Elle doit être intégrée dès les premières lignes de code.Qt propose ainsi une panoplie d’outils pour accompagner cette démarche security by design :Ce webinaire s’adresse particulièrement à :Partagez vos retours d’expérience dans les commentaires de cette actualité. Vos contributions permettront d’enrichir ce débat essentiel entre développeurs, décideurs techniques et experts en sécurité.