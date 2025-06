Qt Creator 17 est désormais disponible avec un changement majeur pour les projets, une prise en charge améliorée de CMake, Python et C++, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogue

Qt Creator est un environnement de développement intégré (EDI) multiplateforme faisant partie du SDK du framework Qt et utilise l'API Qt, qui encapsule les appels de fonction GUI du système d'exploitation hôte. L'EDI intègre directement dans son interface un débogueur visuel et un concepteur intégré de formulaires et de mise en page GUI WYSIWYG, des outils pour la publication de code sur Git et Mercurial ainsi que la documentation Qt. L'éditeur de texte intégré permet l'autocomplétion ainsi que la coloration syntaxique.La version 17 de Qt Creator apporte un changement substantiel dans le flux de travail en intégrant les configurations d'exécution à la configuration de compilation, mettant ainsi fin à leur indépendance antérieure. Les développeurs peuvent également copier les valeurs de configuration d'exécution entre différentes configurations de compilation, ce qui rationalise la gestion et le déploiement des projets.De plus, l'IDE passe son interface utilisateur par défaut aux thèmes clair et sombre « 2024 », initialement introduits dans Qt Creator 15 et mis à jour dans la version 16. Les utilisateurs rencontrant des échecs CMake dus à des paquets Qt manquants bénéficient désormais d'une option permettant d'installer les composants manquants directement via le programme d'installation en ligne Qt, ce qui rend la configuration du projet plus efficace.Pour les développeurs Python, cette version introduit la possibilité d'ouvrir des projets basés sur pyproject.toml, reflétant les normes modernes en matière de gestion de projets Python. La chaîne d'outils a également été mise à jour, les binaires précompilés exploitant désormais LLVM 20.1.3, qui apporte une prise en charge améliorée du C++.S'appuyant sur ces améliorations, la prise en charge de QML a été étendue avec de meilleures options de style de code. La nouvelle version comprend également une intégration Git améliorée et une prise en charge améliorée de la suite Axivion, ainsi que d'autres améliorations générales et corrections de bogues.Plus de détails concernant ces nouveautés sont présentés ci-dessous.Les thèmes clair et sombre « 2024 » introduits dans Qt Creator 15 et mis à jour dans Qt Creator 16 sont désormais les thèmes par défaut dans cette nouvelle version. Les utilisateurs peuvent toujours utiliserpour sélectionner un thème différent. L'équipe de QT a revu et actualisé les icônes dans Qt Creator afin de les aligner sur le nouveau style visuel et d'obtenir une interface utilisateur plus cohérente.Le régistre par défaut des extensions a été déplacé vers GitHub. Plusieurs sources d'extensions peuvent désormais être définies dans, mais cela présente certains risques. Les informations affichées pour les extensions qui ne sont pas encore installées ont également été enrichies, et l'utilisateur peut directement déposer l'archive d'une extension dans le mode Extensions pour l'installer.Un changement important dans Qt Creator 17 est que les configurations d'exécution font désormais « partie intégrante » de la configuration de compilation. Auparavant, les configurations de compilation et les configurations d'exécution étaient totalement indépendantes. Désormais, chaque configuration d'exécution appartient à une configuration de compilation donnée, et le changement de configuration de compilation active entraîne également le changement de l'ensemble des configurations d'exécution disponibles. Cela répond à un cas d'utilisation fréquemment demandé, à savoir disposer de différents paramètres d'exécution, tels que différents arguments de ligne de commande ou différents environnements pour différentes configurations de compilation, comme Debug ou Release.De plus, les développeurs peuvent désormais copier les valeurs d'une configuration d'exécution à une autre, quelle que soit la configuration de compilation à laquelle elles appartiennent, grâce au nouveau bouton « Cloner dans ceci ».La possibilité d'installer les composants Qt manquants à l'aide du programme d'installation en ligne Qt (si Qt Creator y est lié) lorsque la configuration CMake échoue en raison de paquets Qt manquants a été ajoutée. Cette fonctionnalité repose sur la fonctionnalitéde Qt Creator, qui nécessite que le projet soit configuré avec CMake à partir de Qt Creator.La prise en charge de l'ouverture de projets basés sur pyproject.toml dans Qt Creator a été ajoutée. C'est désormais également le comportement par défaut pour les nouveaux projets PySide créés via les assistants de projet de Qt Creator. L'ouverture de projets PySide basés sur .pyproject est toujours prise en charge.Les binaires précompilés ont été mis à niveau vers LLVM 20.1.3 afin d'améliorer la prise en charge de C++. De nouvelles corrections rapides ont été ajoutées pour ajouter les opérateurs littéraux de chaîne de caractères Qt tels que « _ba » ou « _L1 » aux littéraux de chaîne de caractères. Certains problèmes liés aux fonctions intégrées et aux macros de type fonction ont également été corrigés.Qt Creator 17 a ajouté des corrections rapides qui visent à faciliter la vie des utilisateurs qui souhaitent utiliser des fonctionnalités Qt qui ne sont pas encore disponibles dans leur projet : lorsqu'un utilisateur essaye d'utiliser dans son code des classes Qt qui ne sont pas trouvées par le modèle de code, une nouvelle correction rapide ajoute l'inclusion correspondante au fichier source et la dépendance de paquet manquante au fichier de projet. Une correction rapide similaire sur les inclusions d'en-têtes Qt qui ne sont pas trouvées ajoute simplement la dépendance de paquet manquante au fichier de projet.Les options de style de code danspermettent désormais d'utiliser le qmlformat intégré au serveur de langage QML pour le formatage du code, ainsi que le formateur intégré et un formateur personnalisé compatible avec qmlformat. Le reformatage du document est désormais également disponible via le menu contextuel et le menu Outils > QML/JS.La barre d'outils de l'éditeur de code QML dispose d'un nouveau bouton pour les fichiers .ui.qml, qui ouvre le fichier dans Qt Design Studio.Pour Axivion, Qt Creator 17 a ajouté la prise en charge des tableaux de bord locaux avec de nouveaux boutons d'outils Local Build et Local Dashboard dans la vue Issues du mode Debug > Axivion. Divers nouveaux paramètres ont également été ajoutés dansPour le contrôle de version Git, Qt Creator 17 a ajouté des variantes pour les différentes actions « diff » qui fonctionnent sur les modifications préparées plutôt que sur les modifications non préparées. L'info-bulle pourdispose désormais d'une nouvelle action permettant d'annuler une modification, et la boîte de dialoguepermet désormais également de créer des balises annotées.Qt Creator 17 est disponible sous forme de mise à jour dans le programme d'installation en ligne Qt ( commercial open source ). Des programmes d'installation hors ligne sous licence commerciale sont également disponibles sur le portail Qt Account, et des paquets open source sont disponibles sur la page de téléchargement open source. Cette mise à jour est gratuite pour tous les utilisateurs.Qt Group est une entreprise mondiale de logiciels qui bénéficie de la confiance des leaders du secteur et de plus de 1,5 million de développeurs à travers le monde pour créer des applications et des appareils intelligents appréciés des utilisateurs. Qt Creator 17 est disponible sous forme de mise à jour dans le programme d'installation en ligne Qt ( commercial open source ). Des programmes d'installation hors ligne sous licence commerciale sont également disponibles sur le portail Qt Account, et des paquets open source sont disponibles sur la page de téléchargement open source. Cette mise à jour est gratuite pour tous les utilisateurs.