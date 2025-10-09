Qt 6.10, la dernière version du framework de développement d'applications multiplateforme, est disponible avec le backend audio PipeWire et de nombreuses autres améliorations

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

std::vector<int> values = {1, 2, 3, 4, 5}; auto model = new QRangeModel(values); QListView *listView = new QListView; listView->setModel(model);

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

struct LabeledValue { Q_GADGET Q_PROPERTY(int value MEMBER value) Q_PROPERTY(QString label MEMBER label) public: int value; QString label; };

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

std::vector<LabeledValue> data = { {1, "One"}, {2, "Two"}, {3, "Three"} }; auto labeledValues = new QRangeModel(data);

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ListView { model: modelProvider.labeledValues delegate: Item { required property int value required property string label width: ListView.view.width height: 40 Text { anchors.centerIn: parent text: label + " (" + value + ")" } } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

delegate: Row { id: delegate required property int value required property string label SpinBox { value: delegate.value // Extra signal, only for input onValueModified: delegate.value = value } Text { text: delegate.label } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

delegate: Row { id: delegate required property int value required property string label SpinBox { Synchronizer on value { property alias source: delegate.value } } Text { text: delegate.label } }

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.