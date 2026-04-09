La bibliothèque QxOrm 1.5.1 et l'application QxEntityEditor 1.2.9 viennent de sortir : l'ORM/ODM pour Qt propose des images et conteneurs Docker pour tester un backend C++ en quelques secondes (avec serveur de développement intégré, accessible via Visual Studio Code).
Modifications apportées à la bibliothèque QxOrm 1.5.1 :
- Prise en charge des dernières versions de Qt et Boost (Qt 6.10 et Boost 1.90) : correction des problèmes de compilation et suppression de plusieurs avertissements
- Fourniture de plusieurs images et conteneurs Docker prêts pour le développement : SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB
- Plus de détails sur QxOrm et les conteneurs Docker sur Docker Hub
- Amélioration de lAPI JSON de QxOrm : possibilité de fournir une requête au format JSON (utile notamment pour une base MongoDB)
- Correction dune erreur lors de la conversion dun objet enregistré depuis JSON avec filtre de colonnes
- Amélioration des modules QxService et QxHttpServer : nouvelle classe qx::service::QxConnectOther permettant de définir plusieurs paramètres de connexion (par exemple pour créer plusieurs serveurs, GitHub #34)
- Nouvelle méthode dans la classe qx::QxSqlQuery nommée setFctOnAfterSqlExec() pour définir une fonction de rappel personnalisée appelée après lexécution dune requête SQL (peut être utilisée, par exemple, pour récupérer le nombre d'éléments supprimés par une requête SQL DELETE)
Modifications apportées à l'application QxEntityEditor 1.2.9 :
- Mise à jour des dépendances de lapplication QxEntityEditor : Qt 6.10, Boost 1.90, QxOrm 1.5.1 sur tous les environnements (Windows, Linux et macOS)
- La version macOS de QxEntityEditor est désormais fournie sous forme de fichier *.dmg
- Suppression des versions 32 bits de QxEntityEditor pour Windows et Linux
- Suppression du débogueur JavaScript de QxEntityEditor (en raison dune dépendance à Qt6) : utiliser des logs dans les scripts personnalisés pour le débogage
Vous pouvez télécharger ces nouvelles versions sur le site internet de QxOrm et QxEntityEditor.
La bibliothèque QxOrm est également disponible sur GitHub.
Les images et conteneurs Docker sont disponibles sur Docker Hub.
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