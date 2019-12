Sortie de Qt Creator 4.11 Avec la possibilité de créer des projets Web Assembly et pour des microcontrôleurs 0PARTAGES 2 0 Qt Creator 4.11 est maintenant sorti. Cette nouvelle version gère de manière expérimentale les projets pour microcontrôleurs et Web Assembly. La gestion des projets (configuration, compilation, exécution) a été considérablement retravaillée ce faisant, avec un grand nombre de petites améliorations pour faciliter la vie des développeurs.



Télécharger Qt Creator 4.11 Beta.

Voir aussi : Qt Creator 4.11 est maintenant sorti. Cette nouvelle version gère de manière expérimentale les projets pour microcontrôleurs et Web Assembly. La gestion des projets (configuration, compilation, exécution) a été considérablement retravaillée ce faisant, avec un grand nombre de petites améliorations pour faciliter la vie des développeurs.Les projets CMake utilisent désormais l'interface fichier de CMake pour la configuration, qui fonctionne de manière plus fiable que le mode serveur.Côté édition, l'implémentation du LSP pour gérer n'importe quel langage de programmation dispose de l'extension actuelle pour la coloration syntaxique sémantique . La configuration du LSP pour Python devrait être plus simple.Voir aussi : l'intégralité des changements