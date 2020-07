Les futurs tutoriels Qt sur Developpez.com Quels tutoriels Qt souhaiteriez-vous voir sur Developpez.com ? 0PARTAGES 8 0 Quels tutoriels Qt souhaiteriez-vous voir sur Developpez.com ? Soucieuse de vos besoins, la rubrique Qt aimerait vous adresser la question suivante : quels tutoriels ou cours Qt voudriez-vous voir paraître prochainement sur Developpez.com ?



Merci d'avance pour votre participation ! Soucieuse de vos besoins, la rubrique Qt aimerait vous adresser la question suivante :N'hésitez pas à préciser votre vote :pourquoi ce domaine vous intéresse-t-il ?pourquoi auriez-vous besoin de ce cours/tutoriel ?sous quelle forme le voudriez-vous : un cours théorique avec peu d'exemples, un tutoriel pratique avec de nombreux exemples, un exemple complet d'application ?quels points précis du sujet sélectionné vous posent problème ?etc.Ce sondage fait suite au précédent de 2014 , depuis lequel bon nombre de choses sont arrivées dans l'environnement Qt : on est passé de la version 5.3 à 5.15, Qt 6 commence à pointer le bout de son nez. On pressentait que les applications mobiles allaient devenir prédominantes, ce n'est pas loin d'être le cas. Les applications hybrides Web-desktop étaient toujours un gros sujet, on a maintenant droit à quantité d'applications construites de la sorte (souvent avec Electron plutôt que Qt…).. Avant de choisir, n'oubliez pas qu'il existe déjà un certain nombre de cours et de tutoriels sur Qt (voir en C++ ou en Python ). Si ce que vous souhaitez existe déjà, inutile de le redemander. En revanche, si un document ne correspond pas exactement à votre besoin, dites-nous lequel, ce qu'il lui manque, etc. Également, si un document dans une autre langue remplit vos attentes, n'hésitez pas à le proposer, nous pourrons tenter une traduction (avec l'accord de l'auteur, bien entendu).N'oubliez pas : Developpez.com est un site communautaire construit par les lecteurs pour les lecteurs. Vous pouvez donc intégrer l'équipe et écrire ou traduire de nouvelles ressources afin de participer à la construction de la meilleure base de connaissance en français pour les développeurs. Il n'y a aucune condition à remplir ! Tout le monde, tant débutant qu'expert, est le bienvenu : il suffit d'avoir l'envie de transmettre son savoir et sa passion, mais aussi l'envie d'écrire. Bref, vous pouvez vous aussi participer à une expérience enrichissante. L'équipe vous aidera à réussir ! Merci d'avance pour votre participation !