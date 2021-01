Module GUI : pour la création de fenêtres ;

Module OpenGL : Qt peut ouvrir une fenêtre contenant de la 3D gérée par OpenGL ;

Module de dessin : pour tous ceux qui voudraient dessiner dans leur fenêtre (en 2D) ;

Module réseau : outils pour accéder au réseau ;

Module SVG : pour créer des images et animations vectorielles, à la manière de Flash ;

Module de script : Qt prend en charge le JavaScript (ou ECMAScript) ;

Module XML : offre la possibilité d'échanger des données à partir de fichiers structurés à l'aide de balises, comme le XHTML ;

Module SQL : permet d'accéder aux bases de données.

Dans un message adressé à la communauté des utilisateurs Qt le 4 janvier de cette année, Tuukka Turunen, Vice-président délégué chez Qt, annonce la phase commerciale de Qt 5.15 LTS. Le haut dirigeant qui occupe également le poste de responsable de la division R&D de la compagnie Qt a indiqué dans son message que la décision devait prendre effet le 5 janvier de cette année. Avec la sortie de Qt 6.0.0 et la publication en vue du premier correctif (Qt 6.0.1), il est temps d'entrer dans la phase de commercialisation de Qt 5.15 LTS. Toutes les versions 5.15 existantes restent accessibles au public, toutefois les versions 5.15.X (corrections de stabilité pour la 5.15) ne seront accessibles qu'aux utilisateurs commerciaux. Exception faite de Qt WebEngine et de Qt script désapprouvé, qui dépendent d'une LGPL tierce partie », a indiqué Tuukka Turunen dans son message en début d’année.La compagnie dit s’orienter vers un autre référentiel qui ne sera disponible que pour les titulaires de licences commerciales. Elle organisera l'accès au référentiel pour les titulaires de licence commerciale, de sorte qu'en plus des versions officielles, il sera possible d'utiliser les référentiels. La première version commerciale du correctif Qt 5.15.3 LTS est prévue pour février 2021.C’est en début d’année dernière que l’entreprise avait annoncé le changement dans les offres commerciales et open source de Qt . En effet, l’entreprise avait indiqué que l'accès aux binaires disponibles sur le site officiel nécessitera un compte Qt. Ce compte permettrait aussi de se connecter au bug tracker, aux forums et aux revues de code. Elle a également précisé que les versions au support étendu (Long Term Support, LTS) ne seront disponibles qu'aux utilisateurs commerciaux.Lors de cette annonce faite en début d’année 2020, une nouvelle offre pour les entreprises disposant de moins de cinq employés et dotée d’un revenu annuel de moins de 100 000 dollars avait été présentée. L’entreprise indiquant ainsi vouloir soutenir les petites entreprises et les développeurs indépendants qui sont au cœur de l'innovation, tout comme l’était Qt il y a presque 25 ans.« En plus de nous associer avec de nombreuse petite entreprise et de nombreux innovateurs, et de les aider à accéder plus rapidement au marché tout en réduisant les charges financières, nous ramenons l'édition start-up/small business edition de Qt. Elle contient tous les avantages d'une licence commerciale, mais à un prix bas (499 $/an) », avait indiqué Qt. Ce montant prend en charge l'utilisation du produit "Qt for Device Creation" dans son intégralité, mais pas les licences de distribution. Il n'inclut également que l'assistance à l'installation, alors qu'une licence commerciale ordinaire est assortie d'une assistance complète.Qt est une bibliothèque multiplateforme pour créer des GUI (programme utilisant des fenêtres). Elle est écrite en C++ et utilisée en C++, Python et sur bien d’autres langages de programmation. Elle met à la disposition des développeurs un ensemble d'outils pour programmer plus efficacement. On peut y trouver entre autres les fonctionnalités suivantes :La bibliothèque développée par l’entreprise Qt Group (Nasdaq Helsinki : QTCOM) est utilisée par de grandes entreprises et par environ un million de développeurs dans le monde entier. La compagnie permet à ses clients d'offrir des expériences exceptionnelles à ses utilisateurs. Qt permet d'obtenir un code unique pour les systèmes d'exploitation, des applications de bureau, les systèmes embarqués dans les véhicules et les objets connectés.En 2019, le groupe présent en Chine, en Finlande, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, en Norvège, en Russie, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Inde avait un chiffre d'affaires net qui s'élevait à 58,4 millions d'euros.Source : Tuukka Turunen Envisagez-vous de changer d'outil, de langage de programmation suite à ces décisions ?Estimez-vous que cette décision nuira au projet dans sa globalité ?