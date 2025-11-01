Qt Creator 18, l'EDI open source multiplateforme, est disponible avec la prise en charge expérimentale des conteneurs de développement et le support des environnements GitHub Enterprise pour GitHub Copilot

Qt Creator 18 est désormais disponible. Cette version introduit la prise en charge expérimentale des conteneurs de développement pour automatiser la configuration de l'environnement de développement d'un projet à l'aide de Docker. Elle comprend également des améliorations de l'interface utilisateur, notamment un nouvel onglet « Aperçu » et des éditeurs à onglets, ainsi que des mises à jour pour la prise en charge de C++ et QML. De plus, cette mise à jour ajoute le support des environnements GitHub Enterprise pour GitHub Copilot et améliore le mode Projets grâce à de nouvelles options de configurations des outils pour les appareils Linux distants. Disponible en tant que mise à jour gratuite, Qt Creator 18 continue d'améliorer la productivité des développeurs sur diverses plateformes.
Qt Creator est un environnement de développement intégré (EDI) multiplateforme C++, JavaScript, Python et QML qui simplifie le développement d'applications GUI. Il fait partie du SDK pour le framework de développement d'applications GUI Qt et utilise l'API Qt, qui encapsule les appels de fonction GUI du système d'exploitation hôte. Il comprend un débogueur visuel et un concepteur intégré de formulaires et de mise en page GUI WYSIWYG. L'éditeur dispose de fonctionnalités telles que la coloration syntaxique et l'autocomplétion. Qt Creator utilise le compilateur C++ de la GNU Compiler Collection sous Linux. Sous Windows, il peut utiliser MinGW ou MSVC avec l'installation par défaut et peut également utiliser Microsoft Console Debugger lorsqu'il est compilé à partir du code source. Clang est également pris en charge.
Qt Creator 18 est désormais disponible en tant que dernière version de cet éditeur de code multiplateforme. L'une des principales nouveautés est l'introduction de la prise en charge des conteneurs de développement, qui automatise la configuration de l'environnement en détectant les fichiers devcontainer.json et en créant un conteneur Docker adapté aux besoins du projet. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent choisir de détecter automatiquement les kits ou de spécifier des kits personnalisés pour les conteneurs de développement, et contrôler des aspects tels que le command bridge à l'aide des paramètres dédiés de Qt Creator.
Du côté de l'interface utilisateur, un onglet « Overview » (Aperçu) a été ajouté dans le mode « Welcome » (Bienvenue), qui regroupe le contenu des autres onglets et propose des tutoriels personnalisés, des exemples et des articles de blog destinés aux développeurs. Avec cette version, une option pour les éditeurs à onglets est désormais disponible dans l'édition de code afin de faciliter le travail avec plusieurs fichiers.
Pour le développement C++, la chaîne d'outils Clangd/LLVM intégrée a été mise à jour vers la version 21.1. Les développeurs QML ont désormais la possibilité d'utiliser la dernière version du serveur de langage QML, quelle que soit la version Qt de leur projet.
Les développeurs utilisant GitHub Copilot peuvent désormais se connecter via les environnements GitHub Enterprise. Ces mises à jour s'accompagnent d'améliorations du mode Projets, de nouvelles options de configuration des outils pour les appareils Linux distants, ainsi que de diverses autres améliorations et corrections de bogues.
Prise en charge des conteneurs de développement
Qt Creator 18 ajoute la prise en charge des conteneurs de développement afin d'automatiser la configuration de l'environnement de développement d'un projet. Il détecte un fichier « devcontainer.json » dans le répertoire de votre projet et crée un conteneur Docker pour celui-ci. Qt Creator peut détecter automatiquement les kits ou bien l'utilisateur peut spécifier des kits personnalisés et contrôler d'autres aspects tels que le command bridge grâce à des personnalisations spécifiques à Qt Creator dans la définition du conteneur de développement.
Cette fonctionnalité est expérimentale et ne prend pas encore en charge tous les aspects des conteneurs de développement. Pour utiliser la fonctionnalité, il suffit de l'activer.
Interface utilisateur générale
L'équipe Qt Creator a ajouté un onglet « Aperçu » dans le mode « Bienvenue » qui regroupe le contenu des autres onglets. Cet onglet suggère des tutoriels et des exemples en fonction de la expérience et des besoins de l'utilisateur, et met en avant les articles destinés aux développeurs dans le blog Qt.
Les notifications ont également été remaniées et font désormais partie des fenêtres contextuelles de notification de progression. Il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans Environnement > Interface > Prefer banner style info bars over pop-ups (Préférer les barres d'informations de style bannière aux fenêtres contextuelles).
Édition
Qt Creator 18 ajoute la possibilité d'utiliser des éditeurs à onglets (Environment > Interface > Use tabbed editors). Des moyens plus rapides de naviguer dans le code existent cependant, tels que les filtres de localisation pour ouvrir des fichiers ou accéder à une classe ou un symbole spécifique, Follow Symbol, Find References, les vues Open Documents and File System, l'historique des emplacements d'édition Window > Go Back/Forward et les raccourcis clavier correspondants, ainsi que Window > Previous/Next Open Document in History et les raccourcis clavier correspondants.
Pour la prise en charge du C++, Clangd/LLVM a été mis à jour vers la version 21.1 pour les binaires précompilés. De plus, le modèle de code intégré a bénéficié d'un large éventail de corrections pour les nouvelles fonctionnalités C++. Des corrections rapides pour supprimer les accolades et ajouter des définitions pour les membres de données statiques ont également été ajoutées.
Pour QML, les utilisateurs peuvent désormais télécharger et utiliser la dernière version du serveur de langage QML dans les paramètres du serveur de langage QML, sous Preferences > Language Client, même si ils utilisent des versions plus anciennes de Qt pour leurs projets.
L'équipe a également ajouté la prise en charge des environnements GitHub Enterprise pour GitHub Copilot.
Projets
Les fichiers « .user » qui contiennent les paramètres spécifiques au projet Qt Creator ont été déplacé dans le sous-répertoire « .qtcreator/ » du répertoire du projet. Les fichiers « .user » existants provenant d'anciens projets sont toutefois toujours mis à jour pour des raisons de compatibilité.
En mode Projets, les utilisateurs peuvent désormais choisir d'afficher uniquement les kits réellement utilisables par le projet, ou uniquement les kits pour lesquels le projet est déjà configuré. L'équipe a également divisé la page « Exécuter » (Run) en « Paramètres de déploiement » (Deploy Settings) et « Paramètres d'exécution » (Run Settings), puis les a déplacés, avec les « Paramètres de compilation » (Build Settings), de la sélection de kits vers des onglets dans la vue du contenu. Selon l'équipe de Qt Creator, les configurations d'exécution des différentes configurations de compilation sont indépendantes les unes des autres. Dans Qt Creator 18, la possibilité de synchroniser les configurations d'exécution au sein d'un même kit, ou même entre tous les kits pour lesquels le projet est configuré a été ajoutée.
Pour les projets CMake, Qt Creator prend désormais en charge les préréglages de test, et l'équipe a ajouté un filtre de localisation « ct » pour exécuter les tests basés sur CTest. Elle a également corrigé la compilation des projets CMake pour toutes les configurations de compilation (Build > Build Project for All Configurations).
Périphériques
L'équipe du projet a ajouté une configuration pour divers outils sur les périphériques Linux distants, tels que le serveur GDB, CMake, clangd, rsync, qmake, etc., ainsi qu'une option permettant de les détecter automatiquement. Cela améliore la configuration des périphériques distants en tant que périphériques de compilation. Les utilisateurs peuvent ainsi désormais décider si Qt Creator doit essayer de se reconnecter automatiquement aux périphériques au démarrage grâce à un nouveau paramètre « Connexion automatique au démarrage » (Auto-connect on startup).
Elle a également corrigé le fait qu'il n'était pas possible d'utiliser rsync pour le déploiement lors de la compilation sur un périphérique distant ainsi que lors de l'utilisation d'un périphérique cible distant.
La nouvelle version de Qt Creator est disponible sous forme de mise à jour dans le programme d'installation en ligne Qt (commercial, open source). Des programmes d'installation hors ligne sous licence commerciale sont également disponibles sur le portail Qt Account, et des paquets open source sur la page de téléchargement open source. Cette mise à jour est gratuite pour tous les utilisateurs.
Source : Qt Creator 18
