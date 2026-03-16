Qt Creator 19, l'EDI multiplateforme pour C++, JavaScript, Python et QML, est disponible, proposant une mini-carte, une configuration simplifiée des appareils distants et un serveur MCP



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Qt Creator est un environnement de développement intégré (EDI) multiplateforme pour C++, JavaScript, Python et QML qui simplifie le développement d'applications avec interface graphique. Il fait partie du SDK du framework de développement d'applications GUI Qt et utilise l'API Qt, qui encapsule les appels de fonction de l'interface graphique du système d'exploitation hôte.Il comprend un débogueur visuel ainsi qu'un concepteur de formulaires et de mise en page d'interface graphique WYSIWYG intégré. L'éditeur dispose de fonctionnalités telles que la coloration syntaxique et la saisie semi-automatique. Qt Creator utilise le compilateur C++ de la GNU Compiler Collection sous Linux. Sous Windows, il peut utiliser MinGW ou MSVC avec l'installation par défaut et peut également utiliser le débogueur de console Microsoft lorsqu'il est compilé à partir du code source. Clang est également pris en charge.Qt Creator 19 est désormais disponible, mettant à jour cet environnement de développement intégré multiplateforme pour C++, JavaScript, Python et QML. Cette dernière version introduit une fonctionnalité de mini-carte en option, offrant aux utilisateurs un aperçu simplifié de leur document et permettant une navigation similaire à celle d'une barre de défilement.Par ailleurs, la configuration des périphériques de compilation à distance est désormais plus simple. Les utilisateurs peuvent enregistrer leur périphérique et utiliser la détection automatique pour configurer des outils tels que la version de Qt, le compilateur, le débogueur et CMake. Un kit approprié est également créé automatiquement, et la détection des outils individuels peut être filtrée par périphérique dans les paramètres.Suite à ces améliorations du flux de travail, Qt Creator 19 intègre un serveur MCP de base. Cette fonctionnalité permet aux clients HTTP d'ouvrir des fichiers et des projets, de les compiler, de les exécuter et de les déboguer, le tout via des requêtes POST avec des événements envoyés par le serveur pour les réponses. S'appuyant sur la fonctionnalité Open Workspace, la prise en charge inclut désormais les projets Ant, Cargo, Dotnet, Gradle et Swift, permettant l'ouverture directe des fichiers de projet et la configuration automatique des paramètres de compilation et d'exécution en fonction de l'outil détecté.Voici les mises à jour de cette version selon son édieur :La mini-carte, disponible en option, affiche un aperçu simplifié du contenu du document et peut être utilisée comme une barre de défilement pour y naviguer. Activez la nouvelle mini-carte pour les éditeurs de texte dans Qt Creator via Préférences > Éditeur de texte > Affichage > Activer la mini-carte.Qt Creator 19 facilite la configuration des périphériques de compilation distants. Enregistrez votre périphérique et cliquez sur « Exécuter la détection automatique maintenant » pour détecter et configurer automatiquement divers outils tels que la version de Qt, le compilateur, le débogueur et CMake pour le périphérique. Un kit est également créé automatiquement. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, lancer la détection individuelle des outils sur la page des paramètres correspondante, qui peut désormais être filtrée par périphérique.De plus, ils ont rendu les systèmes de fichiers des appareils connectés directement accessibles dans la vue Système de fichiers. Cela inclut désormais également les systèmes de fichiers des appareils Android et des émulateurs, que vous pouvez désormais, comme pour les autres appareils, parcourir à l'aide du Locator et des boîtes de dialogue de fichiers distants telles que Fichier > Ouvrir depuis l'appareil.Ils ont ajouté un serveur MCP de base à Qt Creator qui permet d'ouvrir des fichiers et des projets, ainsi que de compiler, d'exécuter et de déboguer, et d'effectuer quelques autres actions. Il prend en charge les clients HTTP capables d'envoyer des requêtes POST et de lire les réponses SSE. Veuillez consulter la documentation pour plus de détails sur la configuration et les types d'outils pris en charge (bien que votre LLM soit la référence ultime pour ces informations). Activez le plugin MCP Server en mode Extensions pour essayer cette fonctionnalité.En s'appuyant sur la fonctionnalité Open Workspace disponible depuis Qt Creator 14, qui vous permet d'ouvrir un répertoire en tant que projet léger dans Qt Creator, ils ont ajouté la prise en charge des projets Ant, Cargo, Dotnet, Gradle et Swift. Cela permet d'ouvrir plus directement les fichiers de projet correspondants, tels que « Cargo.toml », en tant que projets d'espace de travail. Celles-ci configurent automatiquement les paramètres de compilation et d'exécution en fonction de l'outil correspondant, comme « cargo build » et « cargo run ». Pour C# et Swift, elles détectent et proposent également la configuration des serveurs de langage correspondants.Qt Creator 19 apporte de nombreuses autres améliorations et corrections. L'une des plus notables est le déplacement des Préférences d'une boîte de dialogue vers un onglet, ce qui leur confère une meilleure visibilité à l'écran. Si vous préférez que l'Aide figure en dernier dans la barre de modes, vous pouvez modifier leur ordre par glisser-déposer.Ils ont également amélioré les performances à plusieurs niveaux, par exemple lors de la recherche de fichiers QML, de la connexion automatique des périphériques au démarrage, du chargement des projets CMake et de la détection de MSVC et CDB sous Windows.Les fichiers de configuration des conteneurs de développement s'affichent désormais dans l'arborescence du projet s'ils sont disponibles. Ils ont également mis à jour le analyseur GLSL vers la version 4.60 et ajouté la prise en charge de Vulkan. Les versions 5 et 6 du protocole Valgrind sont désormais prises en charge pour l'analyse des projets. Si vous êtes un utilisateur expérimenté du terminal intégré à Qt Creator, vous serez peut-être intéressé par la nouvelle commande « qtc » qui ouvre des fichiers ou des projets dans l'instance de Qt Creator dans laquelle vous exécutez le terminal.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?