Le framework de développement d'applications multiplateformes Qt 6.11 introduit Qt Canvas Painter, d'importantes améliorations en 3D et de nouvelles fonctionnalités graphiques

Présentation de Qt 6.11

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Qt est un framework de développement d'applications multiplateforme permettant de créer des interfaces utilisateur graphiques ainsi que des applications multiplateformes fonctionnant sur diverses plateformes logicielles et matérielles telles que Linux, Windows, macOS, Android ou des systèmes embarqués, avec peu ou pas de modification du code source sous-jacent, tout en conservant le statut d'application native avec des capacités et une vitesse natives.Qt 6.11 est désormais disponible en tant que dernière version du framework d'applications multiplateformes dédié aux interfaces utilisateur graphiques et au développement d'applications. Cette mise à jour introduit Qt Canvas Painter, un nouveau module graphique 2D basé sur l'interface matérielle de rendu (Rendering Hardware Interface) pour un dessin accéléré par le matériel. Canvas Painter inclut des fonctionnalités avancées telles que l'anticrénelage réglable, les dégradés de boîte, les ombres, les motifs de grille, les pinceaux de shader personnalisés et les effets de couleur, qui permettent des workflows d'interface utilisateur visuellement riches et efficaces.Outre Canvas Painter, cette version apporte des améliorations significatives en matière de visualisation 3D. Screen Space Global Illumination (SSGI) simule les rebonds de lumière en temps réel pour un éclairage plus réaliste, tandis que Screen Space Reflections (SSR) rend les reflets à l'écran à l'aide d'un raymarching basé sur les pixels. Les vecteurs de mouvement par objet permettent d'équilibrer le coût de calcul et la fidélité du rendu. Les utilisateurs de Qt Quick 3D bénéficient également de nouvelles options de personnalisation pour les passes de rendu. Grâce à ces trois améliorations, l'équipe Qt affirme que le framework Qt offre désormais « les mêmes capacités 3D qu'un moteur de jeu ».S'appuyant sur ces mises à jour, Qt 6.11 introduit de nouvelles méthodes pour créer des graphes et interagir avec eux, ainsi que Qt TaskTree, un module en préversion technologique qui propose une approche déclarative des flux de travail asynchrones en C++. En définissant les flux de travail comme des recettes réutilisables, les développeurs peuvent automatiser la gestion des tâches de manière plus intuitive.Cette version comprend également des améliorations du framework d'interface utilisateur, des capacités 2D supplémentaires, des mises à jour concernant le Web et la connectivité, ainsi qu'une intégration simplifiée de QML et C++.Voici un extrait de l'annonce de Qt 6.11 :La version 6.11 du framework Qt est désormais disponible. Elle offre des performances améliorées, de nouvelles fonctionnalités et techniques en matière de graphisme, de connectivité et de langages, sans oublier une toute nouvelle approche du codage C++ asynchrone. Découvrez-la plus en détail.Cette version introduit une nouvelle méthode moderne de dessin graphique 2D avec Qt : Qt Canvas Painter. Il s'agit d'un nouveau module doté de capacités de rendu graphique 2D impératif, s'appuyant sur l'interface matérielle de rendu (RHI) de Qt. L'accélération matérielle offre des gains de performances notables pour les graphiques de votre interface utilisateur, les benchmarks montrant des accélérations significatives par rapport au module précédent, le backend OpenGL de QPainter.Qt Canvas Painter suit de près le contexte 2D familier de HTML Canvas, ce qui rend son utilisation rapide et facile et offre une productivité immédiate.Outre les gains de performances et de productivité, ce nouveau module apporte de superbes fonctionnalités avancées. Celles-ci incluent l'anticrénelage réglable, les dégradés et ombres de boîte, les motifs de grille, les pinceaux de shader personnalisés et les effets de couleur, permettant ainsi de créer des interfaces utilisateur modernes et visuellement riches, ainsi que des workflows de dessin efficaces pilotés par le GPU.Découvrez de quoi il s'agit dans cette vidéo de présentation d'une minute :...