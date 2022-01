Qt Digital Advertising aide à monétiser tout écran construit avec Qt

« Beaucoup d'entre vous ont soulevé la question suivante : quand Qt fournira-t-il un cadre complet pour monétiser mon application multiplateforme basée sur Qt, en mettant en œuvre une campagne publicitaire directement sur mon interface utilisateur ? » a indiqué Qt. « Maintenant, toute la communauté et les utilisateurs de Qt en général peuvent commencer en un rien de temps à mettre en œuvre et à gérer des campagnes publicitaires ciblant des cas d'utilisation multiplateforme. »Rappelons que Qt, le framework qui fait fonctionner le bureau KDE, est une API orientée objet et développée en C++, conjointement par The Qt Company et Qt Project. Elle offre des composants d'interface graphique, d'accès aux données, de connexions réseaux, de gestion des fils d'exécution, d'analyse XML, etc. La bibliothèque développée par la société Qt est utilisée par de grandes entreprises et par environ un million de développeurs dans le monde entier. Qt permet d'obtenir un code unique pour les systèmes d'exploitation, des applications de bureau, les systèmes embarqués dans les véhicules et les objets connectés.Qt Digital Advertising peut être facilement configuré danspour insérer des publicités tout en concevant l'interface utilisateur. L'intégration deest également prévue. Les développeurs Qt pourraient maintenant transformer leurs appareils et applications embarqués et mobiles en machines à gagner de l'argent.Il s'agit d'un plugin prêt à l'emploi à installer à partir de l’’instance de l'outil de maintenance Qt, il permet de connecter l’application à une Supply Side Platform (SSP) dédiée. Grâce à cet outil, il est possible de gérer et lancer des campagnes de monétisation sur une application basée sur Qt.« Notre objectif est de combler un vide existant dans le cadre de Qt pour les développeurs utilisant Qt pour des applications mobiles et de bureau. Nous voulons permettre l'intégration facile de la publicité, déclare la société Qt. Notre offre vise à perturber l'industrie de l'IdO, en permettant de nouveaux modèles économiques et des cas d'affaires qui, auparavant, n'étaient pas possibles. Nous permettons aux utilisateurs de Qt d'insérer de la publicité en tant que composant natif dans des interfaces utilisateur complexes. »« Pour le reste de l'année 2022, nous nous concentrerons sur de nouveaux outils pour rendre votre flux de développement plus simple et plus rapide. Simultanément, nous ajouterons de nouveaux partenaires et technologies pour aider nos utilisateurs et développeurs à générer des revenus de la manière la plus efficace possible. C'est un nouveau produit pour Qt et nous apprécierions de recueillir des commentaires le plus tôt possible."Pour ajouter le plugin dans, il faut ajouter le Module à la bibliothèque de composants et faire glisser et déposer l’emplacement publicitaire. Il peut s'agir d'une publicité intégrée ou mobile (le bureau est intégré au mobile.) Il est possible d’étendre ou réduire la taille de l'espace publicitaire directement dans Design Studio, de placer l’espace publicitaire où vous le souhaitez sur votre écran, dans différents formats, qu'il s'agisse d'une vidéo ou d'une bannière publicitaire statique.Il est également possible de modifier les propriétés des paramètres supplémentaires qui doivent être ajoutés à l’environnement publicitaire, comme l'ID du lieu de connexion au serveur qui héberge la publicité. Enfin, il est possible de passer de l'éditeur de formulaire à l'éditeur de texte pour voir le code QML en clair sur les paramètres de l'espace publicitaire que a été configuré. Ce code peut également être ajouté danset exécuter à partir de là.Source : Qt Que pensez-vous de, la plateforme publicitaire qui permet aux développeurs d'intégrer des campagnes publicitaires dans des applications Qt ? Bonne ou mauvaise initiative ?Que pensez-vous de Qt ? Avez-vous une expérience avec ce framework ?